Посол Молдавии в России отозван на фоне скандала с контрабандой анаболиков

Посол Молдавии в России Андрей Негуца. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Молдавский посол в Москве Андрей Негуца отозван с должности после того, как на выезде из Молдавии 5 декабря был задержан автомобиль с дипломатическими номерами молдавского посольства в России, незаконно перевозившая партию анаболиков.

Как сообщил премьер-министр Молдавии Ион Кику такое решение было принято по инициативе министерства иностранных дел республики. «Это стало следствием постыдного события, которое было выявлено несколько дней назад, очевидно, что глава миссии ответственен за случившееся», - отметил глава молдавского правительства.

Кику обратился к министру иностранных дел Молдавии Аурелию Чокою с требованием обратить особое внимание на работу дипломатической миссий, подчеркнув, что дипломаты не должны быть связаны с контрабандой, а подобные случаи указывают на то, что в работе внешнеполитического ведомства требуются изменения.

Ранее МИД Молдавии сообщил о предотвращении попытки контрабанды партии анаболиков, которую намеревались вывезти на автомобиле с номерными знаками посольства страны в Российской Федерации.