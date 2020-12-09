Кремль отреагировал на кражу оборудования с «самолета Судного дня»

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль прокомментировал ограбление самолета Ил-80 на территории авиационного научно-технического комплекса имени Бериева в Таганроге, когда из лайнера вынесли оборудование на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что из данного инцидента будут сделаны определенные выводы. «Конечно, такое ЧП, там будет расследование. Будут приняты меры, чтобы это не повторялось», - заявил представитель Кремля, комментируя кражу, которая произошла днем ранее.

Во вторник, 7 декабря, появилось сообщение, что неизвестные обокрали находившийся на аэродроме «Таганрог-Южный» Ил-80, и похитили 30 радиостанций в лайнере, который находился в Таганроге для плановых работ по модернизации. По данному факту открыто уголовное производство.

С 1987 года было произведено четыре самолета Ил-80, а установленная на их борту аппаратура позволяет управлять всеми видами вооруженных сил.