Помощь онкобольным в Москве в пандемию оказывается в полном объеме, сообщила Ракова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время пандемии коронавирусной инфекции онкологическая помощь в российской столице оказывается в полном объеме. Невзирая на тяжелую эпидемиологическую ситуацию, объемы онкопомощи удалось даже увеличить. Об этом в среду, 9 декабря, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В январе-октябре этого года в московских онкологических клиниках провели более 240 тысяч госпитализаций. Это на 38 процентов больше, чем в прошлом году за такой же период. Число курсов лучевой терапии во время пандемии выросло на 15 процентов до семи тысяч, количество курсов химиотерапии увеличилось в два раза до 186 тысяч, - сообщила вице-мэр.

В Москве также были созданы шесть многопрофильных онкологических центров на базе крупнейших стационаров города. Их разместили в МГОБ № 62, ГКБ № 57 имени Плетнева, Московского клинического научного центра имени А.С. Логинова, ГКБ имени Боткина, ГКБ № 40 и ГКОБ № 1. В данных центрах имеются патоморфологические лаборатории, позволяющие точно диагностировать природу раковых заболеваний и назначить правильное лечение, добавила Анастасия Ракова.

На фоне эпидемии в столице онкобольным с опухолями предстательной и молочной желез организовали проведение гормонотерапии на дому.