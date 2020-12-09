Умер Александр Самойлов, актер из «Марша Турецкого» и «Глухаря»

Александр Самойлов. Фото: сайт МХАТ им. Горького

В результате продолжительной болезни в возрасте 68 лет ушел из жизни актер из «Марша Турецкого» и «Глухаря» Александр Самойлов. Об этом в среду сообщается на сайте МХАТ им. Горького, где сообщили о подготовке артиста к театральным премьерам

«В последние месяцы Александр Владимирович готовился к двум мхатовским премьерам ... Увы, помешала продолжительная болезнь», - говорится в сообщении.

«Ушел Александр Самойлов. Артист с большой буквы. Мы все его знаем по огромному количеству ролей в кино. Артист по природе, по генам, на молекулярном уровне», - написала на своей странице в Facebook поэтесса Мария Ватутина.

Александр Самойлов родился 29 октября 1952 года в Кемерово в семье Народного артиста СССР Владимира Самойлова и актрисы Надежды Самойловой. В 1977 году будущий актер окончил ГИТИС и был принят в труппу театра имени Маяковского. Затем работал в Московском областном театре драмы, Московском областном театре имени А. Н. Островского, а 1994 году Самойлов попал во МХАТ имени М. Горького.