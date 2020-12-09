Путин потребовал от правительства конкретных мер по снижению безработицы

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин назвал реальной задачу к концу 2021 снизить безработицу до уровня прошлого года, и потребовал от правительства конкретных мер.

По словам российского лидера, снижение безработицы идет слишком медленно, а в ноябре отмечены признаки ухудшения ситуации на рынке труда. «Снижение безработицы идет в нашей стране пока все-таки медленно. Эти темпы недостаточны для того, чтобы говорить о кардинальном переломе ситуации», - отметил глава государства в ходе совещания по экономическим вопросам.

Как писал сайт kp.ru, российский лидер назвал недопустимыми ситуации, когда людям не хватает денег на продукты, и потребовал от правительства обратить на это особое внимание на подобные ситуации. Он призвал кабмин не допустить повторения ситуации подобной СССР, когда, по его словам, люди не могли купить продукты из-за дефицита, а сейчас - из-за отсутствия у них достаточно денег.