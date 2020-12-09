В России космонавтов предложили проверять на детекторе лжи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кандидатов в отряд космонавтов России предложили проверять на детекторе лжи. Это поможет заранее выявить среди них людей, страдающих от алкоголизма, наркомании или преступников. Об этом сообщили в среду, 9 декабря, эксперты Центра подготовки космонавтов имени Гагарина. Их мнение опубликовано в журнале «Пилотируемые полеты в космос».

- Следует рассмотреть возможности повышения эффективности тестирований при профессиональном отборе кандидатов в космонавты. Это можно сделать с помощью полиграфа для выявления необходимой информации, - говорится в статье.

Специалисты отметили, что проверку на детекторе лжи можно использовать для оценки готовности будущих космонавтов к критическим ситуациям. В статье подчеркивается, что такое исследование необходимо проводить с учетом всех законодательных и биоэтических требований и ограничений, которые есть в России.

Авторы статьи также предложили использовать ДНК-диагностику для отбора космонавтов при полетах на Луну и планеты Солнечной системы.

Напомним, ранее Минздрав России, «Роскосмос» и РФПИ объявили о проведении вакцинации российских космонавтов первой в мире зарегистрированной вакциной против коронавируса «Спутник V».