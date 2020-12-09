РФПИ опроверг отказ Турции от закупки российской вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Переговоры по поставкам российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Турцию в настоящее время продолжаются, страна не отказывалась от закупок. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил источник агентства ТАСС в Российском фонде прямых инвестиций.

- Переговоры с турецкой стороной продолжаются. Приведенные цитаты представителя Минздрава Турции являются ложной информацией, - отметил он.

Напомним, ранее появилась информация о том, что власти Турции приняли решение отказаться от закупки российской вакцины, поскольку она якобы не соответствует GLP. По словам министра Фахреттина Коджа, в Турции российский препарат не получил лицензию.

Комментируя данную ситуацию, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что эффективность и надежность препарата «Спутник V» были доказаны в ходе испытаний. Он отметил, что российская вакцина сыграет важную роль в борьбе с пандемией коронавируса.