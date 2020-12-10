Росстат: Продукты, рост цен на которые возмутил Путина, подорожали сильнее инфляции

Президент обратил внимание на рост цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб Фото: Евгения ГУСЕВА

Продукты, стремительный рост цен на которые возмутил президента России Владимира Путина, на минувшей неделе подорожали сильнее инфляции, сообщает федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Напомним, как писал сайт kp.ru, во время совещания по вопросам экономики 9 декабря глава государства подчеркнул, что подорожание базовых продуктов питания нельзя объяснить пандемией коронавируса, это никак не связано. Владимир Путин сказал, что в росте цен на сахар, подсолнечное масло, муку, макаронные изделия и хлеб он видит попытку подогнать внутренние цены под мировые.

Президент потребовал оперативно реагировать на негативную динамику цен на продукты в России, однако при принятии решений учитывать интересы предпринимателей.

По данным Росстата, за первую неделю этого месяца (с 1 по 7 декабря) больше других продуктов подорожали куриные яйца — на 3,2% и подсолнечное масло — на 1,7%. Сахарный песок за последние семь дней прибавил в цене 0,7%, маргарин – на 0,5%, мороженая рыба – на 0,4%. Куриное мясо, сливочное масло, пшеничная мука, ржаной хлеб, вермишель и макаронные изделия за неделю подорожали на 0,3%, а белый хлеб, печенье и булочные изделия – на 0,2%.

С начала года рост цен составил:

Сахар – 72,7%

Подсолнечное масло — 25,9%

Пшеничная мука — 12,7%

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 10,8%

Хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки — 7,4%

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки первого и второго сортов — 7%