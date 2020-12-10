Хакеры получили данные компаний Pfizer и BioNTech по вакцинам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры получили доступ к некоторым документам по вакцине от коронавируса фармацевтических компаний BioNTech и Pfizer, после совершения кибератаки на агентство по лекарственным средствам ЕС (EMA), говорится в заявлении BioNTech.

"Сегодня (в среду – ред.) мы были проинформированы Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), что агентство подверглось кибератаке, и что был незаконно получен доступ к некоторым документам, связанным с нормативным представлением вакцины-кандидата BNT162b2 BioNTech и Pfizer, которое хранилось на сервере EMA", - сообщается в заявлении.

Немецкая компания BioNTech и американский фармацевтический гигант Pfizer в ноябре заявили об успешной третьей фазе клинических испытаний собственной вакцины, показавшей эффективность около 95%.

Напомним, что ВОЗ объявила о пандемии коронавируса 11 марта. За все время пандемии в мире инфекцией заразилось свыше 68 миллионов человек. В России согласно данным оперативного штаба, за весь период инфицированы около 2,5 миллионов граждан. Более 2 миллионов смогли справиться с болезнью. Первую в мире вакцину от коронавируса зарегистрировали в российском центре имени Гамалеи. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 11 августа. Вторая российская вакцина центра «Вектор» зарегистрирована в октябре.