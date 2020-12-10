Паралич Белла возник у четырех добровольцев после прививки вакциной Pfizer

Паралич Белла возник у четырех добровольцев после вакцины Pfizer. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У четырех человек в Соединенных Штатах, получивших прививку от COVID-19, разработанную Pfizer / BioNTech, развился паралич Белла, который является формой временного паралича лицевого нерва.

Согласно отчетам, четыре случая паралича Белла были единственным побочным эффектом, который FDA сочло «несбалансированным», поскольку в группе вакцины было больше, чем в группе плацебо.

Хотя каждый из этих четверых вылечился от паралича лицевого нерва за 10–21 день, они, однако, отметили, что паралич Белла возникает внезапно и выглядит тревожно, как инсульт. Врачи все еще пытаются выяснить, чем это вызвано.

Согласно отчету FDA США о прививке, не было четкой информации о том, вызвала ли вакцина паралич Белла. Однако официальные лица предупредили, что врачи должны следить за тревожной ситуацией, а Pfizer следует продолжать следить за тем, сколько людей она поражает.

Паралич Белла в большинстве случаев проходит самостоятельно. Официальные лица добавили, что в настоящее время нет четкого основания для заключения причинно-следственной связи, но они также будут внимательно следить за будущими случаями.

Напомним, что в ноябре компании Pfizer и BioNTech заявили о завершении третий фазы клинических испытаний вакцины.