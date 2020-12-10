Владимир Путин поздравил RT c 15-летием

Владимир Путин поздравил телеканал RT c Днем рождения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин поздравил телеканал RT с 15-летием. Глава государства назвал проект голосом правды и отметил, что за годы своей работы телеканал помог обогатить глобальную информационную повестку.

«Сегодня вас ежедневно смотрят и читают десятки миллионов людей во многих странах мира. Это голос, которому доверяют и который уважают. И, скажем прямо, это еще и тот голос — голос правды, которую некоторые боятся и которую хотели бы замолчать», — заявил президент.

Владимир Путин добавил, что успех телеканала во многом заключается в том, что он следует законам свободной и честной журналистики. RT не боится поднимать неудобные темы и создавать площадки для острых дискуссий, где обсуждаются разные точки зрения и озвучиваются объективные факты о том, что происходит в России и в мире.

Президент также пожелал телеканалу успехов, развития, смелости и дерзости.

Сем телеканал к своему 15-летию подготовил видеоролик, в котором с юмором называет себя российским «оружием» массовой коммуникации.