Счётная палата предложила усовершенствовать налог для самозанятых

С октября 2020 года переход к налоговому режиму для самозанятых стал возможен по всей России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После мониторинга налогового режима для самозанятых Счётная палата заявила, что он подходит для легализации деятельности большего числа неформальных предпринимателей. При этом в Счётной палате отметили необходимость создания дополнительного стимула для налогоплательщиков и повышения привлекательности режима самозанятости.

СП рекомендовала правительству предоставить самозанятым равные возможности для получения кредита и мер поддержки, а также ввести специальный коэффициент-дефлятор при определении верхнего предела суммы доходов для плательщиков НПД. Это должно помочь учитывать влияние инфляции и сделать налоговый режим для самозанятых привлекательнее.

В Счётной палате также заявили, что эксперимент по введению налогового режима для самозанятых можно будет признать завершённым через три года с момента его распространения по всей стране. После этого НПД установят в качестве одного из специальных налоговых режимов.

Российская газета сообщает, что предложения Счётной палаты рассмотрит Министерство финансов.

В начале 2019 года режим самозанятости тестировали в Москве, Татарстане, а также в Московской и Калужской областях. Он начал действовать во всех регионах России с октября 2020 года.

В Счётной палате также отметили, что, несмотря на опасения, "самый льготный налоговый режим" не используют для уклонения от налогов и не злоупотребляют им. СП выявила за 2019 год на все четыре региона только три организации с косвенными признаками подмены трудовых отношений и существенными выплатами самозанятым. Отмечается, что в Федеральной налоговой службе создана специальная система, постоянно анализирующая десятки параметров возможного использования незаконных схем оптимизации.