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Коронавирус Covid-19

Россия готова передать Турции необходимое количество доз "Спутник V"

Препарат необходим для того, чтобы начать третью фазу клинических испытаний
Анастасия РЫШКОВА
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Россия готова передать Турции необходимое количество доз "Спутник V".

Россия готова передать Турции необходимое количество доз "Спутник V".

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава разработавшего вакцину "Спутник V" Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург сообщил, в четверг, 10 декабря, что Россия готова передать Турции необходимое количество доз вакцины против нового коронавируса "Спутник V".

"Мы готовы принять турецких коллег, обсудить все нюансы и в ближайшее время передать необходимое количество доз препаратов, в первую очередь для проведения различных токсикологических экспертиз. <...>. А также препараты для того чтобы начать третью фазу клинических испытаний в Турции уже непосредственно на добровольцах", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее стало известно, что Анкара решила остановить свой выбор из всех предложенных в мире препаратов на российской вакцине.

Напомним, что российский центр имени Гамалеи летом этого года зарегистрировал первую в мире вакцину от коронавируса. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 11 августа.

Распространение коронавируса в мире