Путин поддержал идею создания специального суда по правам человека в РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека поддержал идею одного из участников о создании в стране специального суда по правам человека.

"Ваша идея о создании российского суда по правам человека - это просто надо проработать. Этот институт требует и финансирования, и изменения определенной системы. Но в принципе, сама по себе идея правильная", - передает слова президента ТАСС.

Ранее Путин подчеркнул, что люди являются для властей приоритетным звеном и нельзя допустить, чтобы граждане России жили плохо. Президент отметил, что рост цен на продукты в России не обоснован и пандемия к этому не имеет, и не может иметь никакого отношения. Путин потребовал остановить рост цен, отметив, что кризис обусловлен динамикой цен на мировых рынках.