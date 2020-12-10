Путин призвал оценить риски в законе об иностранных агентах Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин заявил, что если в проекте закона об ужесточении требований к иностранным агентам есть риски, то их следует обсудить и доработать, однако исходить нужно из того, что ни к каким запретам со стороны государства статус иноагента не ведет. Об этом глава государства сообщил на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 10 декабря.

В ходе заседания глава СПЧ Валерий Фадеев сообщил президенту России о необходимости доработки законопроекта, которые ужесточает требования к НКО и физическим лицам, выполняющим функцию иностранных агентов.

- Что касается иноагентов и физических лиц, на которых может быть распространена, так скажем, маркировка, связано это с попыткой ухода от того, чтобы обозначать соответствующее юрлицо в качестве получателя денежных средств из-за границы. Формируются новые способы получения денег из-за рубежа для осуществления своей деятельности. Мы продолжаем исходить из того, что это не ведет к запретам со стороны государства, - отметил Владимир Путин.

Российский лидер подчеркнул, что проект закона не должен ограничивать деятельность людей, поэтому специалисты должны тщательно оценить и проработать все возможные риски такого нововведения.

Как сообщал сайт Kp.ru, в ноябре этого года российские депутаты и сенаторы разработали новый закон о деятельности иноагентов. Одним из главных пунктов обсуждения является возможность признания в качестве иностранных агентов физлиц и незарегистрированных общественных объединений, занимающихся политической деятельностью и получающих на это иностранное финансирование.