Путин сообщил, что Ходорковский косвенно признал свою вину перед помилованием Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил, что совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский в письме косвенно признал свою вину перед помилованием. Об этом глава государства сказал во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 10 декабря.

- Он признал свою вину косвенно в письме ко мне и попросил отпустить раньше срока, потому что у него мама болела и умирала. Я пошел на помилование, чтоб он смог пообщаться с мамой, - объяснил Владимир Путин.

Президент добавил, что не имеет принципиальных возражений против того, чтобы не связывать помилование с признанием вины.

Напомним, что в 2005 году совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева признали виновными по шести статьям российского Уголовного кодекса. В их числе мошенничество, хищение средств из бюджета, хищение ценного сырья в крупных размерах, несколько неисполнений решений судов, уклонение от налогов.

Обвиняемых тогда приговорили к девяти годам лишения свободы, позже срок снизили до восьми лет. Владимир Путин своим указом помиловал Михаила Ходорковского 20 декабря 2013 года.