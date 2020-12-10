Путин сообщил, что некоторые федеральные министры заражены коронавирусом

Президент РФ сообщил о заболевании коронавирусом нескольких министров Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что среди министров правительства России есть те, кто заразились коронавирусом, но продолжают работу, оставаясь на карантине дома или проходя лечение в больнице. При этом глава государства отметил, что не станет называть фамилии заболевших министров.

После выступления журналиста Екатерины Винокуровой, заявившей, что губернаторы некоторых регионов уезжают лечиться в Москву, президент Путин заявил, определять, где следует лечиться пациенту, должны врачи.

- Везде прежде всего должны определять специалисты. Так же, как и специалисты должны определять, сидеть человеку в тюремной больнице или нет. Не следователь, не общественное мнение, а врач должен сказать, где и кто должен конкретного человека лечить, - ответил глава государства и напомнил, что многие главы регионов и министерств лечатся там же, где живут.