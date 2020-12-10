Путин сообщил об интересе России прояснить ситуацию с отравлением Навального Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин сообщил о заинтересованности России в прояснении ситуацию с «отравлением» Навального, но возможные основания для возбуждения уголовного дела находятся в Германии, которая так и не ответила на запросы российской стороны. Об этом глава государства сообщил членам Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека в четверг, 10 декабря.

- Президент дал развернутый понятное объяснение, почему не возбуждается дело. Нет достаточных оснований, они в Германии. Президент лично подтвердил, что многочисленные запросы сделаны, но ничего не получено в ответ. Президент сказал, что мы как никто заинтересованы в прояснение этого печального дела, - сообщил в интервью ТАСС глава СПЧ Валерий Фадеев.

Напомним, что Алексея Навального госпитализировали в Омске в конце августа текущего года. Позже его доставили на лечение в берлинскую клинику. В сентябре власти Германии заявили, что Навального якобы отравили. Российская сторона неоднократно говорила, что готова к всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечала, что до вывоза заболевшего в Берлин никаких отравляющих веществ в его организме выявлено не было.