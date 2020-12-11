В Минстрое рассчитали цены на жилье в 2021 году в России

Минстрой спрогнозировал цены на жилье в 2021 году Фото: Влад КОМЯКОВ

Минстрой РФ определил среднюю рыночную цену квадратного метра жилья в 2021 году в России.

Согласно расчетам ведомства, она составит 49 173 рублей. Об этом говорится в проекте приказа ведомства «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости площади жилого помещения по субъектам РФ», пишут "Известия".

В целом, цена квадратного метра в среднем по стране вырастет на 539 рублей.