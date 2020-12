Умерла Барбара Виндзор, актриса из дилогии Тима Бертона "Алиса в Стране чудес"

За свою длинный творческий путь Барбара Виндзор исполнила роли более чем в 50 фильмах. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Британская актриса Барбара Виндзор умерла в четверг, 10 декабря, вечером в Лондоне в возрасте 83 лет. Об этом сообщил ее муж Скотт Митчелл.

По словам супруга, причиной смерти актрисы стала болезнь Альцгеймера, которой та страдала с 2014 года, сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

За свою длинный творческий путь (более 60-лет) Барбара Виндзор исполнила роли более чем в 50 фильмах. Среди принесших ей славу в Великобритании серия фильмов "Так держать" (1964-1977) и сериал "Жители Ист-Энда" (1994-2010, 2013-2016).

Актриса также исполнила роль в дилогии Тима Бертона по мотивам сказки писателя Льюиса Кэрролла "Алиса в стране чудес" (2010) и "Алиса в Зазеркалье" (Alice Through the Looking Glass, 2016). В 2010 году ее наградили орденом Британской империи.