В России зафиксируют цены на сахар и масло

Правительство установит предельные цены на сахар и подсолнечное масло Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство России поручило зафиксировать цены на масло и сахар. С начала 2020 года к 7 декабря стоимость сахара увеличилась на 72,7%, а стоимость масло - на 25,9%. Российская газета сообщает, что кабмин планирует установить розничную цену на масло в размере 110 рублей за литр, а на сахар - 45 рублей за один килограмм.

Участники рынка и федеральные органы власти, работающие в агросекторе, торговле и сфере производства питания, в течение 10 декабря искали пути стабилизации цен на продукты питания. Они также провели большой совет под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова перед совещанием у председателя правительства Михаила Мишустина в Министерстве сельского хозяйства.