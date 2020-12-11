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Ролик Cyberpunk 2077 с озвучкой Ивлеевой и Элджея установил рекорд по дизлайкам

Некоторых персонажей видеоигры озвучили Данила Поперечный, Александр Гудков и Нина Кравиц
Ася КУЗНЕЦОВА
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В первый день после выхода Cyberpunk 2077 в Steam в неё играли более миллиона человек

В первый день после выхода Cyberpunk 2077 в Steam в неё играли более миллиона человек

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Геймерам не понравилась русская озвучка вышедшей на днях видеоигры Cyberpunk 2077. В русском дубляже приняли участие ведущая Анастасия Ивлеева, музыкант Элджей, комик Данила Поперечный, диджей Нина Кравиц и ведущий Александр Гудков. Видео на YouTube собрало 33 тысячи лайков и 43 тысячи дизлайков.

Напомним, релиз Cyberpunk 2077 от польской студии CD Projekt RED состоялся 10 декабря. Игра, созданная авторами "Ведьмака" сразу после выхода установила рекорд, сумев привлечь внимание более миллиона игроков в первые сутки.