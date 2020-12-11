Песков ответил, возможно ли в России введение нового локдауна

В Кремле подтвердили рост смертности от коронавируса в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России действиетльно вырос урвоень смертности от коронавируса, однако такая тенденция наблюдается по всему миру, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в стране по-прежнему нет планов по введению локдауна.

Дмитрий Песков напомнил о докладе заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в котором говорилось о рекордных показателях смертности от коронавируса в октябре

- Действительно, ковид добавил смертности, к общему великому сожалению, - отметил Песков.