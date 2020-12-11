Мантуров сообщил, в какие регионы РФ поставили вакцину «Спутник V» Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» поставлена во все российские регионы, кроме Магаданской области и Чукотского автономного округа. Об этом сообщил глава Минпромторга России Денис Мантуров.

Глава ведомства напомнил, что президентом России Владимиром Путином ранее была поставлена задача до конца текущей недели обеспечить поставку во все российские регионы вакцины от коронавируса «Спутник V» для обеспечения масштабной вакцинации.

«Задача эта выполнена, во все регионы уже поставка осуществлена, за исключением двух - это Магадан и Чукотка», - сообщил Министр, уточнив, что в Магаданскую область вакцина поступит в воскресенье, 13 декабря, а на Чукотку это будет в понедельник, 14 декабря, но с учетом логистики - самолет будет вылетать в воскресенье.

Напомним, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство и оперативный штаб укладываются в указанные президентом сроки подготовки к масштабной вакцинации от коронавируса. Он заявил, что в декабре регионы страны получат около 500 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции, а также отметил лидерство России по вакцинации от COVID-19.