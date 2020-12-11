Трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка «Северного потока - 2» Фото: REUTERS

В пятницу, 11 декабря, трубоукладчик «Фортуна» начал укладку недостроенного участка газопровода «Северный поток – 2» в водах Германии. Об этом сообщил оператор проекта Nord Stream 2 AG.

Напомним, накануне глава австрийского партнера «Газпрома» - компании OMV Райнер Зеле назвал возможный срок завершения немецкого участка «Северного потока-2». По его словам, участок газопровода длиной 2,6 километра будет достроен в декабре текущего года. При этом он отметил, что в январе начинается другой сезон, который неблагоприятен для прокладки труб из-за изменения уровня вод.

Трубоукладчик «Фортуна» должен уложить участок газопровода длиной 2,6 километра в водных зонах исключительной экономической зоны Германии. Работы проводят на глубине менее 30 метров.

Накануне палата представителей конгресса США поддержала проект военного бюджета страны, который предполагает ужесточение ограничительных мер в отношении проекта «Северный поток - 2». Однако, как писал сайт kp.ru, ранее Вашингтон признали неспособными остановить строительство газопровода.