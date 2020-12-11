Президент Черногории снова обвинил Россию во вмешательстве в политику на Балканах

Президент Черногории снова обвинил Россию во вмешательстве на Балканах Фото: REUTERS

Президент Черногории Мило Джуканович вновь обвинил Россию во вмешательстве в политические процессы на Балканах, на этот раз при участии Сербской православной церкви.

- Там, где у нас меньше Европы и НАТО, больше пространства для вредоносного влияния третьих стран. Насколько меньше ЕС на Западных Балканах, настолько будет больше России и КНР, - заявил Джуканович. Его слова приводит местное радио и телевидение.

По словам президента, у России была платформа для вмешательства и осуществления своих действий в регионе.

- Сейчас в Черногории Сербская православная церковь отработала на великосербские и русские империалистические интересы на Балканах, - заключил он.

Нынешний лидер Черногории и его Демократическая партия социалистов (ЛПС) правили страной порядка 30 лет вплоть до парламентских выборов 30 августа. В этом году оппозиция впервые победила на парламентских выборах. Во многом этому способствовали массовые протесты в в защиту Сербской православной церкви от закона о положении религиозных общин. Сам президент тогда не признал поражения на выборах, и заявил, что его партия остается самой сильной в стране.

Теперь Джукановичу надо взаимодействовать с правительством, полностью сформированным его политическими оппонентами. Они, в частности, призывают улучшать отношения с Белградом и Москвой.