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На Украине захотели отобрать Крым силой

Новый способ вернуть полуостров назвал украинский дипломат
Елена ГИЛЬМАНОВА
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На Украине захотели отобрать Крым силой

На Украине захотели отобрать Крым силой

Фото: REUTERS

Провести военную операцию по захвату Крыма призвал бывший представитель Киева на переговорах по Донбассу, экс-посол Украины в Минске Роман Бессмертный.

По его словам, в первые пять лет незалежная могла восстановить контроль над Крымом путем мирной реинтеграции, однако на сегодняшний день сомнения в применении силы для возвращения полуострова улетучились.

«После пяти лет сомнений нет в том, что есть единственный способ решения этих проблем – возращение этих территорий. Нужно четко сейчас говорить – возвращение этих территорий силой», - заявил дипломат в эфире крымско-татарского телеканала ATR.

Бессмертный предложил перед началом военной операции «отселить с полуострова всех, кто лоялен», но не смог объяснить, как это возможно. После дипломат призывает заняться тем, чтобы решать проблему «путем построения армии, оборонного комплекса и планирования военных операций».

Напомним, не так давно другой украинский дипломат - бывший замглавы Министерства иностранных дел незалежной Константин Елисеев назвал новый способ возвращения Крыма. По его словам, этому может способствовать Джо Байдена, с которым надо будет налаживать отношения

Крым вернулся в состав России в ходе референдума 2014 года, когда за возвращения полуострова в состав РФ проголосовало 96,77 процента населения Республики.

Украинский кризис