Строительство газопровода "Северный поток - 2" возобновилось

Возобновилось строительство газопровода "Северный поток - 2", работами по укладке трубы в исключительной экономической зоне ФРГ будет заниматься баржа "Фортуна". Об этом 11 декабря журналистам сообщили в компании Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода).

- Трубоукладчик "Фортуна" уложит 2,6-километровый участок газопровода в исключительной экономической зоне Германии в водах на глубине менее 30 метров. На данный момент все строительные работы выполняются в полном соответствии с полученными разрешениями на их реализацию, - уточнили в компании.

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