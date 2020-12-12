Горе-мама бросила детей в горящем доме, спасая собственную жизнь Фото: REUTERS

В Англии в Сент-Неотсе (округ Хантингдоншир графство Кембриджшир) произошла ужаснейшая трагедия - на пожаре погибли маленькие дети.

Все произошло внезапно и неожиданно для всех. В квартире на втором этаже двухэтажного жилого дома находились 3-летний Айзек (Isaac) и его 7-летняя сестра Сиенна (Sienna), а также их мама, 35-летняя Джейд (Jade).

В какой-то момент случился пожар, а огонь охватил сразу несколько комнат. Пламя распространилось по жилищу так быстро, что женщина не успела спасти своих детей.

- Ей ничего не оставалось, как спрыгнуть с окна, чтобы спастись, - поделились соседи.

У Джейд было крайне мало времени, чтобы подумать, как избежать гибели и не умереть, как ее дети, она решилась на прыжок. Приземлившись на землю оказалось, что у нее сломаны обе ноги. Об инциденте сообщает издание Mirror.

- Женщина была заперта внутри и истерически кричала. Она выпрыгнула из заднего окна на крытый шифер из-за чего и пострадала, - рассказали очевидцы.

Тем временем, известно, что 46-летний сосед, который увидев происходящее, поспешил на помощь, в надежде спасти детей. В результате он получил легкие травмы.

Сейчас расследованием причин случившегося занимается местная полиция, в том числе прорабатывают версию поджога. Но уже сейчас наиболее вероятной приичиной возгорания специалистам кажется неисправность электросети в спальне на первом этаже дома.

Соседка рассказала, что женщина с детьми оказалась заперта внутри горящего дома и шансов спастись у них было очень мало.

Сейчас неравнодушные соседи соорудили небольшой мемориал рядом со зданием. Туда граждане, тронутые ужасной трагедией, несут цветы и игрушки.