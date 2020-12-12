Сенат США одобрил оборонный бюджет, в который включены санкции против "Северного потока-2"

Американские сенаторы также одобрили дальнейшие поставки вооружений на Украину Фото: REUTERS

Сенат США одобрил оборонный бюджет страны, в который включены новые санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2". 84 сенатора проголосовали за принятие бюджета и 13 высказались против.

В проект документа об оборонном бюджете США на 740 миллиардов долларов включено расширение санкций против российских магистралей "Турецкий поток" и "Северный поток — 2". Ограничения также коснутся компаний, сотрудничающих со строителями "Северного потока - 2" в сфере продажи, аренды, использования трубоукладочных судов, а также страховых и технических услуг.