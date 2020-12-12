Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на продукты

Глава кабмина утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании межведомственной рабочей группы, которая будет контролировать и принимать оперативные решения для изменения потребительских цен на самые важные товары.

В состав межведомственной рабочей группы вошли первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, глава Минпромторга Денис Мантуров, глава Минэкономразвития Максим Решетников, руководитель ФАС Максим Шаскольский, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов, руководитель ФНС Даниил Егоров, глава Росстата Павел Малков и глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

В неё также вошли помощник председателя правительства Игорь Артемьев, заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, а также директор департамента экономического развития и финансов правительства Василий Толоко.

Сайт KP.ru позже сообщил, что контролировать изменения в ситуации с ценами на продукты в России будет лично Михаил Мишустин.

Напомним, 9 декабря президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на необоснованный рост цен на продукты первой необходимости и потребовал исправить сложившееся положение.