ВОЗ рассказала о 100-процентном росте смертности от коронавируса в Европе Фото: REUTERS

За последние полтора месяца уровень смертности от коронавирусной инфекции в мире вырос на 60 процентов. Такие данные привела глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове

«В то время как мы видим во многих странах Европы снижение количества заболеваний, по всему миру растёт процент смертности. За последние шесть недель рост был на 60 процентов», -сообщила эксперт.

Керкхове обратила внимание на то, что эти цифры неравномерно распределены по регионам мира, поскольку в Европе за шесть недель летальность пациентов с коронавирусной инфекцией выросла почти на 100 процентов.

Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сравнила данные по смертности от коронавируса в России и в мире. Она отметила, что в мире достаточно высокая определенная летальность - 2,3 процента, в нашей стране этот показатель остается ниже средней по миру и равен 1,7 процента