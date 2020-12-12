Казахстан передал ноту РФ из-за высказывания депутата Госдумы Никонова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Временный поверенный в делах России Александр Комаров был приглашен в Министерство иностранных дел Казахстана после заявления главы комитета по образованию и науке Госдумы Вячеслава Никонова относительно территории республики.

Как уточнили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана, заместитель министра иностранных дел республики Марат Сыздыков «выразил недоумение» по поводу высказывания российского депутата на Первом канале о том, что «территория Казахстана - это большой подарок со стороны России».

В заявлении министерства отмечается, что «провокационные выпады некоторых российских политиков» в отношении Казахстана «наносят серьёзный ущерб союзническим отношениям» между страна, и ведомство республики ожидает «адекватной оценки» подобных высказываний со стороны Москвы, а также призывает принять меры по недопущению таких заявлений от государственных деятелей.

Российскому дипломату передали ноту с позицией Министерства иностранных дел Казахстана.