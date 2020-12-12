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Наука

Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго

Один из модулей новой станции будет предназначен для размещения туристов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго

Новая российская орбитальная станция сможет работать бесконечно долго

Фото: Shutterstock

Разрабатываемая в России новая орбитальная станция, созданием которой занимается корпорация «Энергия», сможет иметь неограниченный срок службы.

«Срок службы: не ограничен», - приводит РИА Новости выдержку из документации корпорации «Энергия».

Все ранее созданные станции имели ограниченный срок эксплуатации. У Международной космической станции изначально он составлял 15 лет, однако его продлили до 26. МКС должна завершить свою работу в 2024 году. На данный момент ведётся обсуждение о том, чтобы продлить работу станции до 2030 года.

Эффекта неограниченного срока службы удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры станции. Когда модуль отработает свой срок, его отстыкают, а на его место встанет новый.

Новый проект планируют сделать похожим на орбитальную станцию «Мир». В ней будет по меньшей мере пять модулей, один из которых будет коммерческий, предназначенный для размещения туристов, с двумя большими обзорными иллюминаторами и доступом к Wi-Fi.