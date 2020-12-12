Видео пуска четырех ракет «Булава» с подлодки «Владимир Мономах» опубликовало Минобороны

Министерство обороны России представило видео залпового пуска четырех баллистических ракет «Булава» с подводной лодки «Владимир Мономах».

Как писал сайт kp.ru, ранее в военном ведомстве сообщили о том, что подводный ракетный крейсер стратегического назначения К-551 «Владимир Мономах» проекта 955 «Борей» впервые произвел залповый запуск сразу четырех баллистических ракет Р-30 «Булава-30» в акватории Охотского моря по полигону Чижа в Архангельской области. При этом в Минобороны отметили, что пуск прошел в штатном режиме

В представленных министерством роликах показан выход подводного крейсера из базы в акваторию Охотского моря для проведения учебной стрельбы. На видео можно увидеть, как подлодка самостоятельно ломает тонкий лед в заливе, после чего показана работа экипажа на боевых постах в ходе проведения пуска ракет.

Напомним, пять лет назад, в ноябре 2015 года, экипаж атомной подводной лодки произвел залповую стрельбу двумя баллистическими ракетами «Булава» из акватории Белого моря по полигону Кура на Камча.