В Иране казнили через повешение главу новостного портала Amad News

Рухолла Зам. Фото: REUTERS

В субботу, 12 декабря, в Иране был казнен руководитель новостного портала Amad News Рухолла Зам.

Как передает агентство Mehr News, смертная казнь приведена в исполнение утром через повешение.

Ранее сообщалось, что иранские власти подтвердили смертный приговор главе новостного портала Amad News, получавшему помощь от иностранных разведок.

В середине октября прошлого года Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о задержании Рухолла Зама, который согласно открытым источникам, активно освещал протесты декабря 2017 – января 2018 года в исламской республике.

Как заявляет агентство IRNA, журналист был задержан за «антиреволюционную деятельность», которую якобы направляла французская разведка, а поддержку он получал со стороны американских и израильских разведывательных служб.

Напомним, накануне в Исламской республике вынесли другой приговор. Иранскую звезду Instagram Фатиму Хишванд, более известную как Сахар Табар, приговорили к 10 годам тюремного заключения. Причиной такого решения стала публикация девушки своих отредактированных фотографий.