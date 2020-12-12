В РПЦ добрачные связи назвали причиной непрочного брака Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Добрачные отношения приводят к тому, что молодые люди в дальнейшем не могут создавать долгосрочные союзы. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей Русской православной церкви митрополит Иларион.

Архиерей отметил, что в церкви существуют строгие правила в отношении супружеской верности и добрачных отношений из-за того, что, пожив вместе и расставшись, молодые люди получают опыт не только сексуальных отношений, но и отказа от них.

«И когда такие люди вступают в брак, это чревато тем, что и их следующий союз может распасться» - заявил Иларион в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, церковь не благословляет добрачные отношения именно потому, что они не несут за собой «никаких обязательств». «Когда совершается таинство венчания, оно включает в себя молитвы о том, чтобы супруги сохраняли друг другу верность», - напомнил он.