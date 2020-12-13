В Тульской области по обращению губернатора Алексея Дюмина военнослужащие Минобороны завершили строительство пяти мостов

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин принял участие в открытии движения по мосту через реку Пениковка в Белеве. Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В Тульской области 12 декабря открыли движение по новому мосту через реку Пениковка в Белеве. В торжественной церемонии приняли участие губернатор региона Алексей Дюмин и заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков. Мост через Пениковку стал одним из пяти мостовых переходов, строительство которых было завершено в декабре 2020 года. Все объекты возводились военнослужащими Министерства обороны РФ по обращению губернатора Алексея Дюмина. Кроме моста в Белеве новые переправы появились в Дубенском, Веневском и Кимовском районах.

- Министерство обороны России регулярно приходит на помощь гражданскому населению нашей страны. В это непростое время строит инфекционные госпитали. Оказывает поддержку в борьбе со стихийными бедствиями. Наводит мостовые переправы – в том числе в Тульской области, - отметил губернатор Алексей Дюмин. - Спасибо Министерству обороны России и лично Сергею Кужугетовичу Шойгу и Дмитрию Витальевичу Булгакову за своевременную помощь.

Только в 2020 году военнослужащие во время тактических учений построили в Тульской области 10 мостов. А всего с 2018 года силами Минобороны в регионе возвели 19 мостовых переходов. Новые мосты сделали комфортнее жизнь 20 тысяч жителей в 47 населенных пунктах Тульской области.

- Единство армии и народа позволило обеспечить транспортное сообщение жителям ряда населенных пунктов области круглый год. Объекты закончены со значительным опережением графика, - подчеркнул замминистра Минобороны РФ Дмитрий Булгаков.

Помощь Минобороны можно назвать действительно неоценимой: многие мосты в Тульской области были в аварийном состоянии. Некоторые из старых переходов затапливало во время весенних половодий, и по ним было невозможно проехать. Военные построили мосты, которыми местные жители смогут пользоваться в любое время года, вне зависимости от того, как поднимается воды во время половодий. Администрации муниципалитетов и «Тулаавтодор» обновили подъездные дороги к мостам.

- Большое спасибо всем военнослужащим, принимавшим участие в строительстве. И конечно – нашим жителям, активистам, общественникам, которые всегда держат руку на пульсе, сообщают о проблемных вопросах и участвуют в их решении, - поблагодарил Алексей Дюмин. - Пусть новые мостовые переходы долго и надёжно служат людям.

Глава региона пообщался с местными жителями и поставил еще одну задачу по благоустройству. По просьбе белевцев до нового года Минобороны вместе с «Тулаавтодором» проложат новую пешеходную дорожку.