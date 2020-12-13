Около 400 учеников могли быть похищены при нападении на школу в Нигерии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Группа вооруженных людей напала на школу в нигерийском штате Кацина на севере страны, где учатся более 800 человек. Злоумышленники похитили часть учеников.

Все началось с перестрелки на улицах города. Получив отпор служб безопасности, вооруженные люди двинулись к окраинам города, где находится школа Government Science Secondary School, пишет издание Vanguard.

В учебном учреждении преступники также устроили стрельбу. Полиции удалось спасти более 200 человек, число пропавших в результате нападения учеников уточняется.

"Полиция, армия Нигерии и ВМС тесно сотрудничают с руководством школы, чтобы точно установить число пропавших и похищенных учеников. В то же время напряженно работают поисковые группы, чтобы найти и спасти пропавших учеников", - сказал он.

Он отметил, что на данный момент найдены 406 человек. Часть детей провела ночь в лесу и они начинают возвращаться в школу.

На данный момент поступило сообщение, что военные обнаружили место укрытия преступников, готовится операция по взятию злоумышленников.