Умер "голос Кремля" Евгений Хорошевцев Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Умер Евгений Хорошевцев, народный артист России, диктор протокольных мероприятий российского президента и диктор парадов на Красной площади. Его не стало в воскресенье, 13 декабря. Об этом сообщается на официальной странице Государственного Кремлевского дворца в социальной сети Facebook.

- Евгений Александрович был народным артистом РФ, "голосом" Кремля, именно его голос все слышали в комментариях на параде, на всех торжественных мероприятиях с участием главы государства, - сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Российский актер Евгений Хорошевцев ушел из жизни в 76 лет. «Голос Кремля» работал диктором Всесоюзного радио с 1968 года, его наставником был легендарный Юрий Левитан. Жители страны также помнят Евгения Хорошевцева по его ролям в картинах "Мишка, Серега и я", "Неотложка-2", "Сыщик Путилин".

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