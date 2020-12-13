В Германии введут жесткий карантин из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Германии с 16 декабря по 10 января вводят жесткий карантин из-за распространения коронавирусной инфекции на территории страны. Об этом в воскресенье, 13 декабря, рассказала в ходе пресс-конференции в столице ФРГ канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель.

- Очевидно, что ограничительные меры, которые мы приняли с начала ноября, были недостаточными. В стране вновь наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения коронавируса. Есть необходимость в экстренных действиях. Наша цель - достижение показателя в 50 инфицированных на 100 тысяч жителей, - объяснила канцлер Германии.

С 16 декабря федеральные и земельные власти договорились закрыть все торговые точки, не считая продовольственных, хозяйственных и некоторых других магазинов, которые продают жизненно необходимые товары. На новогодние и рождественские праздники в ФРГ вводится повсеместный запрет на собрания и другие массовые мероприятия.

Образовательные учреждения, в том числе школы и детсады, будут закрыты. Власти планируют также расширить предложения по онлайн-обучению и сформировать правила для старших классов.

Власти ФРГ также призвали всех работодателей отправлять своих сотрудников на дистанционную занятость. Заведения общественного питания, в том числе бары, кафе, рестораны, останутся закрытыми, но по-прежнему можно будет заказывать еду и напитки домой или навынос.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне китайские власти объявили о карантине в находящихся на границе с Россией городах: населенных пунктах Суйфэньхэ и Дуннин в провинции Хэйлунцзян. На территории этих городов с сегодняшнего дня действует режим "военного положения" из-за выявленного случая заражения коронавирусной инфекцией.