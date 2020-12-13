В Китае уничтожили гнезда агрессивных ос с помощью дрона-огнемета. Фото: кадр из видео

Китайские инженеры создали летающий огнемет их обычного беспилотного дрона, чтобы уничтожать с его помощью осиные гнезда. Активисты из группы Blue Sky Rescue собрали на покупку агрегата около 13 тысяч долларов, почему чего оборудовали дрон небольшим огнеметом, бензобаком и специальной насадкой. Об этом в воскресенье, 13 декабря, пишет агентство Associated Press.

Такая ненависть к осам и желание уничтожить их гнезда любым путем небезосновательны: в отдаленных районах Китая наблюдается достаточно высокая смертность от укусов агрессивных ос. Жители деревень не всегда успевают получить необходимую медицинскую помощь после нападения насекомых. Именно поэтому они с радостью согласились помочь активистам в создании дрона-убийцы.

При помощи летающего огнемета группа добровольцев уже ликвидировала 11 крупных осиных гнезд в районе уезда Чжун, местные жители которого неоднократно становили жертвами насекомых. Отмечается, что активисты планируют в ближайшее время избавиться еще от примерно 100 осиных гнезд.

Китайские добровольцы отметили, что, когда дрон уничтожит все гнезда, его можно будет использовать для иных целей, например, для спасений утопающих в море.