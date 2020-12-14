Неизвестный открыл стрельбу возле кафедрального собора Иоанна Богослова в Нью-Йорке Фото: REUTERS

Мужчина, открывший стрельбу возле храма в Нью-Йорке, скончался от ранений, полученных при ответном огне полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления полиции.

«Человек открыл стрельбу, полиция отреагировала. Этот человек был застрелен, он мертв», - пояснили в управлении.

По словам представителя правоохранительных органов Нью-Йорка, у злоумышленника был не один пистолет, на месте происшествия обнаружено «множество единиц огнестрельного оружия». Городская полиция продолжает расследование случившегося, передает ТАСС. Здание храма и прилегающие к нему улицы до сих пор оцеплены.

Напомним, как писал сайт kp.ru, инцидент со стрельбой произошел во время рождественского выступления хора возле закрытого из-за пандемии коронавируса кафедрального собора Иоанна Богослова. Ранее сообщалось, что стрелявший пытался отстреливаться от полицейских, был ранен ответным огнем и доставлен в больницу.