Трамп заявил, что Верховный суд не вынес решение по иску о выборах из-за «трусости»

Действующий президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Действующий президент США Дональд Трамп считает «абсурдным» повод, на основании которого Верховный суд страны отклонил иск Техаса из-за того, что власти этого штата в иске не смогли с юридической точки зрения обосновать свою заинтересованность в том, как проводились выборы в других штатах. На самом деле, по мнению главы Белого дома, судьи просто «струсили», поэтому и не стали выносить решение в его пользу.

«Они просто струсили и не хотели выносить решение по существу дела. Так плохо для нашей страны!» - написал Трамп на своей странице в Twitter.

Он снова раскритиковал голосование по почте, повторив, что победил «с большим отрывом», но демократы «украли» у него победу, причем республиканцы, которые находятся у власти в некоторых ключевых штатах, «позволили демократам так откровенно обманывать» во время прошедших 3 ноября выборов главы государства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее генпрокурор Техаса обратился в Верховный суд с требованием признать недействительными итоги подсчета голосов в четырех штатах, отдавших победу демократу Джо Байдену, – в Висконсине, Джорджии, Мичигане и Пенсильвании.

Между тем, ранее сообщалось, что Трамп уже готовится к передаче власти своему сопернику, а сам Джо Байден рассказал о своих планах на первые сто дней президентства.