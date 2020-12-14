WP: Высокопоставленные сотрудники Белого дома получат вакцину от коронавируса одними из первых

Высокопоставленные сотрудники Белого дома получат вакцину от коронавируса в приоритетном порядке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Высокопоставленные сотрудники Белого дома получат вакцину от коронавируса в приоритетном порядке – практически одновременно с самыми уязвимыми категориями населения США, сообщает газета Washington Post со ссылкой на письменное заявление руководителя пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) при вашингтонской администрации Джона Эллиота.

Он указал, что «должностные лица высокого ранга всех трех ветвей власти пройдут вакцинацию во исполнение протоколов, установленных исполнительной властью». Источники газеты пояснили, что это необходимо, чтобы обеспечить бесперебойную работу правительства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 13 декабря главный регулятор в США, федеральный Центр по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ), разрешил применять в стране вакцину против COVID-19, которую совместно разработали американская компания BioNTech и немецкая Pfizer. Отмечалось, что первыми прививки от коронавируса получат медики и пациенты учреждений длительного ухода.