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Общество

Росстат назвал регионы, где женщины злоупотребляют алкоголем

На жительниц этих субъектов страны приходится спиртного больше, чем установлено нормами
Елена АКИМОВА
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Росстат назвал регионы, где женщины злоупотребляют алкоголем

Росстат назвал регионы, где женщины злоупотребляют алкоголем

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Росстат назвал регионы страны, где на каждую женщину приходится доля спиртного, выше установленной нормы. В ведомстве проанализировали данные за 2019 год.

В среднем по России алкоголь более нормы пьют 1,9% женщин. Их доля в числе употребляющих слишком много спиртного россиян составляет 24,7%. А нормативным показателем в этом вопросе считается 84 грамма в пересчете на этанол.

Регионы, где женщины больше пьют:

Еврейская автономная область + 9,3%,

Чукотский АО + 8,8%,

Архангельская область + 6,1%,

Хабаровский край + 6%,

Мурманская область + 4,8%.

Регионы, где минимально потребление спиртного женщинами:

Ингушетия - 0%,

Кабардино-Балкария - 0,1%,

Калужская область -0,2%,

Тамбовская область - 0,3%,

Северная Осетия - 0,3%.

Руководитель отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии — филиала НМИЦПН имени В. П. Сербского Сергей Игумнов отмечает, что алкоголизм у женщин зарождается до 25-30 лет. Способствует этому не только наследственность, но и посиделки со спиртным в компании, воспитание.

Но думать, что опасность подстерегает только в молодом возрасте – неправильно. Часто на фоне биологических изменений и менопаузы, женщины ищут утешения в алкоголе.

- Многие к этому моменту остаются одни, в жизни неустроенность. Существует даже феномен вдовьего алкоголизма. По статистике женщины живут на 10-15 лет дольше мужчин. Именно вдовы оказываются в зоне риска из-за зависимости, - отметил в беседе с NEWS.ru Игумнов.

Из-за излишнего потребления алкоголя у женщины страдают мозг, сердце и печень. Спиртное может негативно сказаться на репродуктивной системе, дети могут рождаться с интеллектуальными отклонениями.

Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил запретить продажу алкоголя в первые дни нового года — 1 и 2 января, пишет RT.