Назвали самые популярные детские новогодние наряды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В этом году новогодние утренники в детских садах и школах России пройдут для всех по-разному. Где-то мероприятия состоятся онлайн, а где-то в привычном формате, но без участия родителей. Тем не менее многие дети уже выбирают персонажей для новогоднего праздника, и самыми популярными в этом году стали образы зайчика и снеговика. Об этом говорится в исследовании, проведенном аналитиками сайта объявлений «Авито».

Согласно проведенному исследованию, костюмы зайчика и снеговика составили 5% и 3% от общего спроса на карнавальные костюмы. Третье место по популярности заняли образы елочки и гнома, костюмы которых искали 2% покупателей.

По 1% покупателей искали образы медведя, снежинки, Человека-паука, Петрушки, пирата, а также и принца или принцессы.

Самый популярный костюм зайчика в этом году оказался и самым дорогим. За него придется отдать в среднем в 1,5 тысячи рублей, что на 50% дороже, чем в прошлом году. Стоимость костюма снеговика составляет в среднем 500 рублей, так же как и костюмы гнома и Петрушки.

Костюмы елочки и пирата в среднем стоят по 600 рублей, Человека-паука - 700 рублей, костюмы снежинки, медведя, принца или принцессы можно купить за 800 рублей.