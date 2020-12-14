Россия продлила до конца 2021 года продовольственное эмбарго

Правительство России продлило продовольственное эмбарго до конца 2021 года, дополнительно внеся в чёрный список Великобританию. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До 31 декабря 2021 года сохраняется запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Россию из Австралии, Албании, Великобритании, Ирландии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Норвегии, Украины, США, Черногории и стран Евросоюза,

Напомним, в августе 2014 года Россия запретила импортировать в страну некоторые товары из стран, ранее принявших антироссийские санкции. В Россию стало запрещено ввозить мясо, колбасы, молочные продукты, рыбу и морепродукты, овощи и фрукты.