Из кратера образовались лавовые фонтаны высотой до 100 м, а плотный шлейф пепла поднялся примерно до 5 км. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Сицилии проснулся вулкан Этна. В юго-восточном кратере вулкана была зарегистрирована активность.

По данным Консультативного центра по вулканическому пеплу Тулузы, в кратере образовались лавовые фонтаны высотой до 100 м, а плотный шлейф пепла поднялся примерно до 5 км, сообщает The Sun.

В Калабрии был слышен громкий рев, поскольку дым направлялся в сторону Катании.

Землетрясение магнитудой 2,7 было зарегистрировано на склонах Этны до взрыва, но неизвестно, было ли оно связано с вулканом. За последние 24 часа было зарегистрировано 17 землетрясений.

Вероятно, что взрыв был пароксизмом, поскольку длился короткий период времени, но был высокой интенсивности.

Этна часто извергается из-за своего положения между Африканской и Евразийской тектоническими плитами, а также из-за разлома между Африканской и Ионической микроплитами. Ионическая плита наклонена назад, что позволяет мантийной магме подняться на поверхность.

Самое сильное извержение вулкана Этна произошло 16 марта 2017 года, когда десять человек, в том числе сотрудники службы новостей BBC, получили травмы.

Ученые считают, что первые извержения датированы 2000 годами - 1500 годом до нашей эры.

В 1169 году землетрясение, предшествовавшее извержению, унесло жизни 15000 человек, а разрушительное извержение на фланге разрушило 15 деревень в 1669 году.

А в 1787 году Этна произвел одно из самых впечатляющих извержений на вершине за всю историю наблюдений, когда были видны лавовые фонтаны высотой 3000 метров.

В период с 2002 по 2003 год в результате серии явлений был поднят огромный столб пепла, который можно было увидеть из космоса.