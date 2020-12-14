Как правильно выбирать мандарины, рассказали в Роспотребнадзоре

Роспотребнадзор назвал правила хранения и выбора мандаринов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приближается Новый год, а значит, совсем скоро все ломанутся в магазины за мандаринами. Но далеко не все знают, как их правильно выбирать и хранить. Эксперты Роспотребнадзора рассказали, на что нужно обращать внимание.

В первую очередь, специалисты советуют брать только красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Сам мандарин должен быть равномерно окрашен, упруг и источать знакомый приятный аромат.

При этом стоит помнить, что спелые фрукты долго не хранятся. Поэтому их надо правильно хранить. Для этого нужно натереть кожуру растительным маслом и поместить мандарины в специальный отсек холодильника. Температура там должна быть примерно +6 градусов. Перед этим мандарины нужно обязательно вынуть из пакета и переложить в сетку. Если у них на веточках есть листочки, ни в коем случае не обрывайте их. Так фрукты дольше хранятся.

Само собой, после покупки мандаринов их нужно мыть теплой водой. Дело в том, что бумага в которую их заворачивают, пропитана специальным составом, препятствующим образованию гнили и плесени. Кроме того, на фрукты может попасть антисептик, которым обрабатывают тару.